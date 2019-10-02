نتيجة مباراة ليفربول وريد سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا |نهاية المباراة ليفربول 4-3

البث الحي لمباراة ليفربول وسالزبورغ اليوم، حيث تنطلق صافرة الحكم لتعلن بدء المباراة في تمام العاشرة مساءاً من مساء الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة التاسعة بتوقيت القاهرة، والمباراة مذاعة على شاشة قناة beIN SPORTS HD2، الآن مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ على الإنترنت بجودة عالية دون تقطيع صورة واضحة.
مباراة ليفربول وسالزبورغ اليوم من أهم مباريات الدوري الأوروبي وهي احدى لقاءات مرحلة المجموعات، والتي ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، يسعى الفريقان في مبارة اليوم في إطار منافسة قوية للفوز مع متابعة حية متواصلة لتفاصيل اللقاء أولاً بأولـ حيث يستضيف ليفربول سالزبورغ اليوم على أرضه.
متابعة مباراة ليفربول وسالزبورغ اليوم
- الدقيقة 69 من زمن المباراة، صلاح يصنع الهدف الرابع وثاني أهدافه في المباراة لتصبح النتيجة 4-3
- التعادل الدقيقة 61 سالزبورغ يصنع الهدف الثالث.
- الدقيقة 56 الهدف الثاني لسالزبورغ عن طريق ميانمينو لتصبح النتيجة 3-2
- بداية شوط المباراة الثاني.
- نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على سالزبورغ بثلاث أهداف مقابل هدف.
- الدقيقة 39 الهدف الأول لسالزبورغ النمساوي من خلال اللاعب الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان لتصبح النتيجة 3-1.
- الدقيقة 36 صلاح يسدد الهدف الثالث لليفربول لتصيح النتيجة 3-0.
- الدقيقة 30 اقترب صلاح من تسجيل الهدف الثالث لليفربول.
- الدقيقة 25 الهدف الثاني لليفربول عن طريق أرنولد من خلال تمريره من وروبرتسون انتهت في شباك سالزبورغ.
- الدقيقة 9 افتتاح التسجيل بهدف عن طريق مانيه لتصبح النتيجة 1 ليفربول 0 سالزبورغ.