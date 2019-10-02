الترجي يتفوق على النجمة اللبناني ويصعد لدور ال 16 في كأس محمد السادس

نعرض لحضراتكم نتيجة مباراة الترجي التونسي والنجمة اللبناني في بطولة كأس محمد بن زايد للأندية الأبطال، حيث يسعى الترجي التونسي للتأهل لدور ال 16 من البطولة في مباراة الإياب اليوم، كما يسعى فريق النجمة للتغلب على بطل إفريقيا الرسمي في مباراة الليلة، وتُعتبر بطولة كأس محمد السادس مبادرة رائعة للتنافس العربي وبديلاً رائعاً لدوري أبطال العرب بالمسمى القديم.

موعد مباراة الترجي التونسي اليوم لحظة بلحظة

تنطلق اليوم مباراة الترجي التونسي والنجمة اللبناني في بطولة كأس محمد بن زايد للأندية الأبطال 2020 في مباراة الإياب لدور ال32، وذلك على الملعب الأولمبي برادس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتُنقل المباراة على قنوات أبو ظبي الرياضية بتعليق حازم عيد السلام، ومن الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الترجي التونسي يتسلم مكافأة البطولة الإفريقية رسمياً

تسلم الترجي التونسي رسمياً مكافأة الفوز ببطولة إفريقيا 2019 على حساب الوداد المغربي بعد الصراعات التي دارت بينهما، إلا أن المحكمة الدولية قد أقرت بأحقية الترجي التونسي بالبطولة وتم إرسال مكافأة البطولة والمُقرر قيمتها من قِبل الكاف لأبناء باب سويقة.

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نتيجة الترجي التونسي والنجمة لحظة بلحظة

ننشر متابعة نتيجة مباراة الترجي التونسي اليوم ضد النجمة اللبناني في الملعب الأولمبي برادس في إطار منافسات دور ال 32 من البطولة العربية لحظة بلحظة عبر موقع عرب فور نيوز ابقوا معنا.

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المباراة على وشك الانطلاق في قمة عربية خالصة بين الترجي والنجمة اللبناني لتحديد المتأهل لدور ال 16 في البطولة.

هجوم خطير للترجي التونسي حتى الآن في اللقاء والنتيجة لا تزال التعادل السلبي بين الفريقين.

د 20 الخنيسي يحرز الهدف الأول لصالح الترجي التونسي.

نهاية الشوط الأول بتقدم الترجي التونسي بهدف نظيف للنجم طه ياسين الخنيسي.

د 75 الترجي يقترب من التأهل لدور ال 16 من كأس الأمير محمد السادس.

الترجي التونسي يحرز الهدف الثاني على ملعبه ملعب رادس بتونس، والدقائق الأخيرة من اللقاء، والترجي يضمن الصعود.

رسمياً نهاية مباراة الترجي التونسي والنجمة اللبناني في بطولة كأس محمد السادس والترجي في دور ال 16.