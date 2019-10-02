شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ضد المصري..معسكر مغلق للبورسعيدية بالقاهرة قبل مواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو النادى المصري لجلسات تأهيل واستشفاء باستاد برج العرب تحت اشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور هشام مصطفى، لازالة أثار الإرهاق، بعد خوضهم مباراتي ماليندي بطل زنجبار بالكونفيدرالية والاسماعيلي اليوم بالدوري بفاصل زمني لا يتعدى 72 ساعة.

وفاز المصري على شقيقه الأكبر الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى العام.

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وعقب انتهاء جلسات التأهيل والاستشفاء، يتوجه الفريق إلى القاهرة للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق يستمر لمدة يومين قبل التوجه الى العين السخنة بعد غدٍ الجمعة للمبيت بإحدى القرى السياحية استعداداً لمباراته بالجولة الثالثة من الدوري والتي تجمعه بشقيقه الاتحاد السكندري والمقرر اقامتها في الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد الجيش بالسويس.

فى السياق ذاته، حرص أعضاء مجلس إدارة النادي المصري على النزول لأرض الملعب عقب نهاية مباراة المصري والاسماعيلي، لتوجيه التهنئة للجهاز الفني واللاعبين وللشد من أزرهم قبل مباراة الاتحاد السكندري على ستاد الجيش بالسويس.