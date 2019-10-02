نتائج مباريات اليوم الاربعاء 2 / 10 / 2019 في الدوري المصري

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الاربعاء 2 / 10 / 2019 مباراتين ضمن الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى حيث ألتقى المصرى البورسعيدى نظيره الاسماعيلى بينما واجه الاهلى فريق الإنتاج الحربى .

المصرى يهزم الإسماعيلى 3 / 1 ويحقق الفوز الأول بالدورى

نجح فريق المصرى فى تحقيق الفوز الأول له بالدورى على حساب شقيقه الاكبر الإسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثانية للدورى، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط ، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 3 نقاط .

نجح الاهلي في تحقيق فوزاً كبيراً على نظيره فريق الإنتاج الحربي برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، باستاد السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري.

سجل رباعية الأهلي ، كلاً من : رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجاي ووليد سليمان وبذلك يرفع الاهلي رصيده إلى 6 نقاط ويعتلي قمة الدوري بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف، قبل أن يحقق فوزاً كبيراً وبأداء رائع وينجح في تدمير خطوط الأنتاج الحربي خلال مباراة اليوم.

وقدم فريق الاهلي عرضاً رائعاً أثبت أنه "ملك الرباعيات" بعدما فاز برباعية نظيفة السبت الماضي على كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ويواصل المارد الأحمر عروضه الجيدة تحت قيادة مدربه الجديد رينيه فايلر.