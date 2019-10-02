شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسقط بثلاثية.. باهر المحمدى ثالث لاعب يرتدى قفاز حراس الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فى واقعة من النادر حدوثها ، شارك باهر المحمدى قائد فريق الاسماعيلى فى مركز حراسة المرمى بعد نيل محمد فوزى بطاقة حمراء خلال اللحظات الأخيرة من مواجهة المصرى البورسعيدى التى انتهت بخسارة الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويعد المحمدى هو ثالث لاعب من الإسماعيلى يقوم بتلك المهمة ببطولة الدورى المصرى :

- موسم 1952-53 بمباراة الأولمبي أصيب "حمام" فى الدقيقة 85 ووقف مكانه السكري ودخل مرماه هدف المباراة الوحيد.

- موسم 1997-98 في مباراة القناة ، طرد سعفان الصغير حارس الدراويش سابقا ومدرب حراس المرمى حاليا قبل نهاية المباراة بدقائق وشارك بدلا منه الراحل أيمن رمضان وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

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ونجح فريق المصرى فى تحقيق الفوز الأول له بالدورى على حساب شقيقه الأكبر الاسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثانية للدورى ، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط ، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 3 نقاط .

تقدم المصرى البورسعيدى بهدفين عن طريق سعيدو سنبورى من ضربتى جزاء فى الدقيقتين 17 و 33 من عمر الشوط الأول ، واحرز محمد الشامى هدف الإسماعيلى الأول فى الدقيقة 49 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك أحمد مسعود .