شكرا لقرائتكم خبر عن مختار : الإنتاج قدم أسوأ مبارياته أمام الأهلى وجدول الدورى ليس عادلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، على عدم أحقية فريقه في الفوز بالمباراة التي جمعته أمام الأهلي مساء اليوم الأربعاء والتي انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة، في ثاني جولات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح مختار مختار في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي أنها من أسوأ مباريات فريقه بشكل عام خاصة ما قدمه اللاعبون في الشوط الأول من المباراة ،مؤكدا انه حاول تصحيح الأمور من خلال الحديث مع اللاعبين بين الشوطين، والعمل على الجانب النفسي والفريق حاول بشكل كبير في تعديل النتيجة وظهر بصورة أفضل خلال للفترة ما قبل تسجيل الهدف الثاني للأهلي.

وتطرق مختار خلال حديثه عن ترتيب مباريات الدوري قائلا:" ليس من العدل خوض مباراة من 12 يوما، ثم اللعب مباراة وبعدها مباراة بيومين، هذا ليس من العدل".

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وأختتم:" مسألة خوض الأهلي لمباراة أفريقية هو شئ يخصه، لكن ما ذنب فريقي في كل هذا، هذا النظام لا يحدث في أي دوري في العالم والدليل ما يحدث في أوروبا لا يوجد تكافئ فرص" .