شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. أجايى يحرز الهدف الثالث للأهلى أمام الإنتاج بهدية من معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز جونيور أجايى لاعب الأهلى، الهدف الثالث لفريقه فى شباك الإنتاج الحربى، بعد تمريرة من على معلول فى الدقيقة 69 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز رمضان صبحى هدف التقدم للمارد الأحمر فى الدقيقة 25 بعد تمريرة سحرية من محمد مجدى قفشة، ثم أحرز حسين الشحات الهدف الثانى بعد هدية من رمضان صبحى فى الدقيقة 56.

ويضم التشكيل كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، أيمن اشرف، على معلول، محمد هاني، حمدي فتحي، عمور السولية، محمد مجدي "قفشة"، رمضان صبحي، حسين الشحات واجاي.

ويضم تشكيل الإنتاج كلاً من: عامر عامر، موسي دياوار، أحمد مجدي، وهان انان، غنام محمد غنام، معاذ الحناوي، أحمد شديد قناوي، امادو نيامي، محمد فييرا، محمد عبد الرازق وصلاح هشام خليل.

كان الاهلي قد فاز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي في الجولة الأولى فيما سحق الإنتاج الحربى نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74 في الجولة ذاتها.

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