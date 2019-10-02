شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى ثوبه الجديد = 8 أهداف × 180 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن ارتدى فريق الأهلى زيه الجديد بالموسم الحالى 2019 - 2020، وخاض به مباراتين، واحدة فى دورى أبطال أفريقيا، والثانية فى الدورى المحلى، نجح خلالهما لاعبيه فى تسجيل 8 أهداف، ليشير الأمر إلى أن الزى الجديد "وش السعد" على المارد الأحمر.

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الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، شارك لأول مرة بزيه الجديد أمام كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، وحقق الأحمر الفوز فيها بنتيجة 4/0 سجلهما أليو ديانج وحسين الشحات وجونيور أجاي وصلاح محسن، ليتأهل الأهلى لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية بنتيجة 6/0 مجموع مواجهتى الذهاب والإياب.

ثم خاض الأهلى المباراة الثانية فى مسابقة الدورى الممتاز، بمواجهة الإنتاج الحربى مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر المسابقة، وحقق الشياطين الحمر الفوز بنتيجة 4/0 أيضًا، سجلهما رمضان صبحى فى الدقيقة 25 بعد تمريرة سحرية من محمد مجدى قفشة، ثم أحرز حسين الشحات الهدف الثانى بعد هدية من رمضان صبحى فى الدقيقة 56، ثم أحرز جونيور أجايى الهدف الثالث بعد تمريرة من على معلول فى الدقيقة 69، وفى الأخير سجل وليد سليمان الرابع فى الدقيقة 86.