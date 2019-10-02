ميتشو يضم إسلام جابر وبامبو لقائمة الزمالك أمام المقاصة واستبعاد أوباما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الصربي ميتشو عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة مصر للمقاصة والمقرر لها مساء غد في الجولة الثانية من الدوري الممتاز. وضمت القائمة كلا من : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي فى حراسة المرمي. خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود الونش - حمدي النقاز - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي . Advertisements الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - محمد أونجم - اشرف بن شرقي - محمود عبدالرازق شيكابالا - اسلام جابر - امام عاشور - كريم بامبو . الهجوم: خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد. ويغيب عن الفريق كل مصطفى فتحي لعدم الجاهزية ومحمد حسن ويوسف أوباما للإصابة وحازم امام ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام لأسباب فنية.

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