شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. رمضان صبحى يسجل رقما قياسيا تحت قيادة " فايلر " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رقمًا مميزًا خلال ولاية السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي ، بعدما أحرز رمضان صبحي هدف التقدم للنادي الأهلي في شباك الإنتاج الحربي في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

ونجح رمضان في تسجيل ثاني أهدافه مع الأهلي فى الدورى هذا الموسم، بعد هدفه في شباك سموحة في الجولة الأولى، وخلال 4 مباريات خاضها رمضان تحت قيادة رينيه فايلر أحرز 4 أهداف بواقع هدفين فى الدورى ومثلهما فى دورى أبطال افريقيا أمام اطلع بره الجنوب سودانى وكانو سبورت الغينى، بينما سجل اللاعب نفس عدد الأهداف في 20 مباراة مع الفريق الأحمر خلال الموسم الماضي.

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وحقق فريق الاهلي فوزاً كبيراً على الإنتاج برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، باستاد السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري.

سجل ثلاثية الأهلي ، كلاً من : رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجاي ووليد سليمان وبذلك يرفع الاهلي رصيده إلى 6 نقاط ويعتلي قمة الدوري بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف، قبل أن يحقق فوزاً كبيراً وبأداء رائع وينجح في تدمير خطوط الأنتاج الحربي خلال مباراة اليوم.