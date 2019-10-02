كاميرا "سوبر كورة" ترصد الروح الحلوة لأحمد فتحى مع دكة الإنتاج الحربي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على مداعبة دكة بدلاء الإنتاج الحربى، قبل انطلاق المباراة، التى تجمع بينهما على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

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