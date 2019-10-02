شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاهلي والانتاج الحربي في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الاهلي في تحقيق فوزاً كبيراً على نظيره فريق الإنتاج الحربي برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، باستاد السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري.

سجل رباعية الأهلي ، كلاً من : رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجاي ووليد سليمان وبذلك يرفع الاهلي رصيده إلى 6 نقاط ويعتلي قمة الدوري بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف، قبل أن يحقق فوزاً كبيراً وبأداء رائع وينجح في تدمير خطوط الأنتاج الحربي خلال مباراة اليوم.

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وقدم فريق الاهلي عرضاً رائعاً أثبت أنه "ملك الرباعيات" بعدما فاز برباعية نظيفة السبت الماضي على كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ويواصل المارد الأحمر عروضه الجيدة تحت قيادة مدربه الجديد رينيه فايلر.

ولعب الأهلي بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي، رامي ربيعة ، ايمن اشرف، على معلول ، محمد هاني ، حمدي فتحي ، عمور السولية ، محمد مجدي "قفشة" ،رمضان صبحي ، حسين الشحات واجاي.

فيما ضم تشكيل الإنتاج ، كلاً من: عامر عامر ، موسي دياوار ، أحمد مجدي ، وهان انان ، غنام محمد غنام ، معاذ الحناوي ، أحمد شديد قناوي، امادو نيامي ، محمد فييرا ، محمد عبد الرازق وصلاح هشام خليل.

وألغى الحكم هدف سجله أجاي في الدقيقة 63 بعدما لمست الكرة "يد" أجاي بعدها بدقيقة شارك أحمد فتحي بدلاً من محمد هاني