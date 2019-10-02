شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رمضان صبحى يهدى الشحات الهدف الثانى للأهلى فى مرمى الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز حسين الشحات لاعب الأهلى، الهدف الثانى لفريقه فى شباك الإنتاج الحربى، بعد "هدية" من رمضان صبحى فى الدقيقة 56 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز رمضان صبحى هدف التقدم للمارد الأحمر فى الدقيقة 25 بعد تمريرة سحرية من محمد مجدى قفشة.

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ويضم التشكيل كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، أيمن اشرف، على معلول، محمد هاني، حمدي فتحي، عمور السولية، محمد مجدي "قفشة"، رمضان صبحي، حسين الشحات واجاي.

ويضم تشكيل الإنتاج كلاً من: عامر عامر، موسي دياوار، أحمد مجدي، وهان انان، غنام محمد غنام، معاذ الحناوي، أحمد شديد قناوي، امادو نيامي، محمد فييرا، محمد عبد الرازق وصلاح هشام خليل.

كان الاهلي قد فاز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي في الجولة الأولى فيما سحق الإنتاج الحربى نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74 في الجولة ذاتها.