غياب ثلاثي الفريق واستبعاد أوباما من قائمة الزمالك للمقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الأربعاء؛ استعدادا للقاء المقاصة المقرر له مساء غد الخميس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي

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خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز و أحمد سيد زيزو واشرف بن شرقي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور واسلام جابر وكريم بامبو ومحمد أوناجم

خط الهجوم: مصطفى محمد وعمر السعيد و خالد بوطيب

ويغيب عن الفريق كل مصطفى فتحي لعدم الجاهزية ومحمد حسن ويوسف أوباما للإصابة وحازم إمام ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام لأسباب فنية