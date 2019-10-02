فايلر يرفض التعليق على ضغط المباريات ويعد بحل لمشكلة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

رفض رينية فايلر المدير الفني للأهلي التعليق على مسألة ضغط المباريات في الدوري الممتاز، وقال أنه سيحاول علاج إهدار الفرص لتفادي الوقوع بمشاكل الجولات المقبلة.

وفاز الأهلي بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الثانية من الدوري الممتاز على حساب الإنتاج الحربي ووصل إلى النقطة السادسة.

وقال فايلر في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سعيد للغاية بالفوز اليوم وتسجيل هدف مبكر ساعدنا، وفي الشوط الثاني البداية كانت صعبة، لكن الشناوي تصدى لكرة خطيرة، وبعد ذلك عدنا وفزنا بأربعة أهداف."

ونفى أن يكون قد توصل لشكل ثابت بشأن تشكيل الفريق: "أنا أسير مباراة بعد أخرى، ولا أتعجل ثبات التشكيل، نحن بحاجة لأكثر من لاعب في كل مركز ولا يمكن أن أقول لك أنني حددت من سيخوض المباراة المقبلة."

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ورفض الرد بشأن مسألة ضغط المباريات، واللعب أمام أسوان في الثالثة عصرًا الجولة المقبلة: "أنا انسان طيب ولا أنتقد أي قرار، هذه قرار تم اتخاذه من جانب اتحاد الكرة ولا يمكن أن أتدخل لتغييره، وهناك صعوبة بسبب السفر والطيران واللعب درجات حرارة عالية لكن يجب أن نوافق."

وأوضح رأيه بشأن إهدار الفرص: "كل فريق يعمل على النواقص الموجودة في الفريق، وبالنسبة لنا نحن نعمل على تصحيح الأخطاء التي تؤدي إلى إهدار الأهداف."

ونفى أن يكون هناك اتفاق لبناء الهجمات بالاعتماد على علي معلول: "لا يوجد اتفاق على جبهة محددة لبناء الهجمات، هذه الأمور تسير حسب سير اللعب، لكن في الشوط الثاني كنا نلعب في الجانب الأيسر."

واختتم تصريحات، قائلًا: إخراج محمد هاني في الشوط الثاني كان الهدف منه تجنب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية."