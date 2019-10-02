ميدو يُعلن قائمة المقاصة لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
اختار أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة 22 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الزمالك.
ويحل الزمالك، مساء غدا الخميس، ضيفا على مصر المقاصة ، في لقاء سيحتضنه ملعب السلام بالجولة الثانية بالدوري الممتاز.
وضمت قائمة المقاصة كل من:
" محمود حمدى ومحمد كوكو وشريف عويس وأحمد مودى وعاصم سعيد وأحمد ياسين وأحمد محسن ومحمد دسوقى وصلاح ريكو وميدو جابر ومصطفى شبيطة وحسنى فتحى ومحمد رمضان ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وصلاح أمين وفوافى وخالد أوتشو وصلاح أمين وعمرو مرعي ومحمد مسعد وعبد الله مجدي".
وكان مصر المقاصة قد فاز بمباراته الأولى بالدوري هذا الموسم على حساب أسوان بثلاثة أهداف لهدفين، وعلى الجانب الأخر تخطى الزمالك عقبة الاتحاد السكندري.
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