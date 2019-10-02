المقاصة لمصراوي: أزمة بث مباراة الزمالك انتهت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أعلن وليد هويدي مدير الكرة بفريق مصر المقاصة، انتهاء أزمة بث مباراة فريقه مع الزمالك انتهت والمباراة ستذاع غدا على القنوات الفضائية.

ويحل الزمالك، مساء غدا الخميس، ضيفا على مصر المقاصة ، في لقاء سيحتضنه ملعب السلام بالجولة الثانية بالدوري الممتاز.

وكان نادي المقاصة أعلن مساء أمس عدم إذاعة مباراته أمام الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته عن الموسم الماضي من الشركة الراعية.

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وقال هويدي في تصريحات خاصة ليلاكورة إن الشركة الراعية سددت مستحقات الموسم الماضي لإدارة الفريق الفيومي عصر اليوم الأربعاء والأزمة انتهت.

وأوضح، أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة، مؤكدا أن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك.

وأتم تصريحاته:" فريقنا سيدخل المباراة أمام الزمالك كامل العدد بجميع اللاعبين سوى محمد رمضان الذي يغيب بسبب الإصابة".