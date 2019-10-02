أول تعليق من مختار مختار بعد رباعية الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، إن مباراتهم أمام الأهلي هي الأسوأ في المباريات التي خاضوها خلال الفترة الماضية؛ خاصة في الشوط الأول.

الإنتاج الحربي سقط برباعية نظيفة أمام الأهلي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

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مختار مختار، أضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"تحدثت مع اللاعبين في الشوط الأول وتعاملت مع المباراة نفسيًا ولكن اللاعبون كانوا مشدودون جدًا وفي الشوط الثانية كانت الأفضلية في البداية لنا وكان لدينا فرصة في التعادل ولكن الهدف الثاني جعل المباراة تنقلب علينا لأنه جاء في أفضل وقت للاعبي فريقي بالمباراة".

وتابع مختار:" من الصعب أن أخوض مباراة وأستريح 12 يومًا ثم ألعب مباراة ثانية ثم أجلس يومين لألعب مباراة ثالثة هذا لا يحدث في أي مكان بالعالم".

وأتم المدير الفني للإنتاج قائلاً:"ماذنبي أن الأهلي مضغوط إفريقيًا فيتم ضغطي أطالب بتكافؤ الفرص".