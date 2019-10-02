مدرب الإسماعيلي يطالب جهاد جريشة بالاعتذار كما فعل مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل

طالب سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، جهاد جريشة حكم مباراة الفريق أمام المصري بالاعتذار بعد لقاء اليوم الذي شهد خسارة فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال سعفان الصغير في تصريحاته اليوم الأربعاء لـ"الخليج 365" عقب مباراة المصري انه ينتظر أن يخرج جهاد جريشة للاعتذار للاسماعيلي كما فعل مع الاهلي من قبل في وقت سابق.

وشهدت خسارة الإسماعيلي أمام المصري في الجولة الثانية من الدوري الممتاز، طرد سعفان الصغير، وطرد حارس مرمى الفريق محمد فوزي.

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وتابع الصغير: "أنا لم أعترض على ركلات الجزاء التي احتسبت على الإسماعيلي."

وأضاف: "أعترض على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح دونجا."

وواصل: "تعرضت للطرد بعد أن قلت لجهاد جريشة أنت حكم ظالم فأنا بشر وكنت منفعل."