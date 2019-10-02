بالفيديو.. صلاح يسجل في شباك سالزبورج بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
سجل محمد صلاح هدفين في شباك سالزبورج، ليفتتح أهدافه الأوروبية هذا الموسم، في ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.
وقاد صلاح فريقه ليفربول لتسجيل الهدف الثالث، قبل أن يعيد التقدم لفريقه بتسجيل الرابع، بعد أن أدرك سالزبورج التعادل بثلاثية لكل فريق.
واستغل صلاح ارتداد الكرة من الحارس بعد عرضية من ساديو ماني، في الدقيقة 36، ليتابعها في المرمى، مضيفا الهدف الثالث لفريقه.
وعاد صلاح ليضيف الهدف الرابع في الدقيقة 69، ليعيد التقدم للريدز، بعد تمريرة رأسية رائعة من فيرمينو وضعت مو أمام الحارس.
وخسر ليفربول المباراة الأولى أمام نابولي بهدفين نظيفين، فيما فاز سالزبورج على حساب جينك بستة أهداف مقابل هدفين.
ويحتل نابولي صدارة المجموعة بأربع نقاط، بعدما تعادل في الجولة الثانية أمام جينك سلبيا دون أهداف.
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