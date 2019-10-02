محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أدان الاتحاد السنغالي لكرة القدم، ما تعرض له فريق جينيراسيون فوت السنغالي من معاملة، وصفها بـ"السيئة" في مصر لمواجهة الزمالك في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأكد الاتحاد السنغالي في بيانه أن الفريق تعرض للظلم في مصر، وكانت هناك رغبة من قبل مسؤولي الزمالك لإرهاق بعثة بطل السنغال قبل المباراة.
يُذكر أن جينيراسيون رفض خوض المباراة يوم الأحد الماضي وتمسك بموعدها السابق المقرر له يوم السبت 28 سبتمبر، ومن المقرر أن يصدر الكاف قراره النهائي بشأن المباراة خلال الأيام المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان رسمي من الاتحاد السنغالي بشأن أزمة الزمالك وجينيراسيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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