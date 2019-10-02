مران الزمالك.. غياب أوباما.. جاهزية الونش.. وتأهيل حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

اختتم الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعبه في ميت عقبة؛ استعدادًا لمباراة المقاصة المقرر لها يوم غد الخميس على ملعب السلام في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد التدريب غياب يوسف أوباما لاعب الوسط المهاجم عن التدريب بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة، في حين شارك محمود حمدي الونش مدافع الفريق في التدريبات الجماعية وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباراة وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وواصل محمد حسن لاعب الوسط أداء التدريبات التأهيلية في ظل إصابته في الركبة، وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا للقاء المقاصة غدًا.

وكان الزمالك قد فاز في مباراته الأولى أمام الاتحاد السكندري في الدروي بالفوز بهدف نظيف.