فايلر يتحدث عن الفوز على الإنتاج الحربي برباعية وضغط المباريات

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز الفريق الأحمر على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة. وأضاف عقب نهاية المباراة :”سعيد جدا للفريق ونجحنا في تحقيق الفوز وإحراز أربعة أهداف”.

وتابع :”تسيدنا المباراة في الشوط الأول وكان لدينا الفرص في إحراز أهداف أخرى بعدما أتيحت لنا فرصتين”.

وزاد :”في الشوط الثاني ومع أول 15 دقيقة كان هناك صعوبة والشناوي نجح في إنقاذ الفريق من هدف”.

وواصل :”بعد تصدي الشناوي نجحنا في إحراز 3 أهداف أخرى، وكما قلت أنا سعيد جدًا عقب لهذا الفوز الكبير”.

وأشار :”لا أريد الاستعجال على التشكيل، فأنا أنظر لكل مباراة على حدى، وأمامنا مباراة بعد 3 أيام “.

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وأوضح :”نحن نحتاج إلى اللاعبين، وبالتالي من الصعب أن أوضح من سيشارك في المباراة المقبلة”.

وعن ضيق الوقت بين مباراة اليوم ومواجهة أسوان :”القرار تم اتخاذه من قبل الاتحاد ولا بد أن نتقبلها، في صعوبة إننا سنسافر إلى أسوان وسنشارك في درجة حرارة حالية لكن علينا تقبل القرار”.

وزاد :”من المهم أن نخلق الفرص وهي أول خطوة وأنا سعيد بأننا خلقنا فرص كثيرة للتهديف، وهذا أول هدف، ثم ترجمتها إلى أهداف فجميع الفرق تعمل على ذلك”.

وأتم حديثه :”اللعب تجاه علي معلول يكون حسب سير المباراة وليس شئ متفق عليه، وفي الشوط الثاني لعبنا ناحية اليسار ومحمد هاني حصل على البطاقة الصفراء وقررنا إخراجه خوفا عليه ليس لأي أمر أخر”.