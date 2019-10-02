الأهلي يمزق شباك الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في الدوري المصري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الفوز بأربعة أهداف نظيفة على نظيره الإنتاج الحربي، في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش بالسلام في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم الأهلي في الدقيقة 25 عن طريق رمضان صبحي الذي نجح في تسجيل تمريرة نموذجية من محمد مجدي أفشة.

وفي الدقيقة 56 أحرز حسين الشحات الهدف الثاني من عرضية رمضان صبحي.

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وفي الدقيقة 69 أحرز أجايي الهدف الثالث من عرضية علي معلول.

وفي الدقيقة 87 اختتم وليد سليمان رباعية النادي الأهلي من تسديدة رائعة سكنت شباك عامر عامر حارس الإنتاج.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى أمام سموحة بهدف نظيف، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى أمام إف سي مصر بثلاثية.