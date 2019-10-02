عماد متعب وحسام البدري حبايب في قرعة أمم أفريقيا

انتهى الخلاف بين حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، وعماد متعب لاعب الأهلي السابق، على هامش تواجدهما في قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عامًا.
وكان متعب، قد ظهر في العديد من وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، ليهاجم البدري، مشددًا على أنه سببه رئيسي في اعتزاله كرة القدم.
واعتذر متعب عن التواجد في منصب مدير المنتخب المصري، على خلفية الخلاف الذي كان بينه وبين البدري.
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