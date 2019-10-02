مصر تواجه الكاميرون ومالي وغانا في أمم إفريقيا تحت 23 سنة

أسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الاولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى.
وأقيمت القرعة بقصر الحرملك بمنتزه الأسكندرية بين 8 منتخبات أفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم.
فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى، بجوار كل من كوت ديفوار، جنوب افريقيا ، زامبيا.
ويشارك في البطولة – التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل- 8 منتخبات افريقية هي: الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب افريقيا وزامبيا ومالي إضافة إلى مصر ونيجيريا وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.
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