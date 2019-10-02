ميتشو يعلن قائمة الزمالك في مواجهة مصر للمقاصة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الصربي ميتشو عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة مصر للمقاصة والمقرر لها مساء غد في الجولة الثانية من الدوري الممتاز. وضمت القائمة كل من : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي فى حراسة المرمي محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود الونش - حمدي النقاز - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي فى خط الدفاع طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - محمد أونجم - اشرف بن شرقي - محمود عبدالرازق شيكابالا - اسلام جابر - امام عاشور - كريم بامبو فى خط الوسط خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم - محمد صبحي فى حراسة المرمي محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود الونش - حمدي النقاز - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي فى خط الدفاع طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - محمد أونجم - اشرف بن شرقي - محمود عبدالرازق شيكابالا - اسلام جابر - امام عاشور - كريم بامبو فى خط الوسط خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم

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