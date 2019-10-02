محمد صلاح يسجل رقمين مميزين مع ليفربول أمام سالزبورج

نجح محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في تسجيل الهدف الثالث لفريقه أمام ريد بول سالزبورج النمساوي في المواجهة التي تجمع الفريقين علي ملعب انفيلد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا وبهذا الهدف يحقق محمد صلاح رقمين مميز مع الريدز حيث سجل (11) هدفًا في آخر (13) مباراة على ملعب أنفيلد في دوري الأبطال. حيث سجل (11) هدفًا في آخر (13) مباراة على ملعب أنفيلد في دوري الأبطال. كما أحرز (16) هدفًا في دوري الأبطال ليصبح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا مع ليفربول بعد جيرارد (21). Advertisements شاهد هدف محمد صلاح

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