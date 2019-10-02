محمد صلاح يسجل رقمين مميزين مع ليفربول أمام سالزبورج

نجح محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في تسجيل الهدف الثالث لفريقه أمام ريد بول سالزبورج النمساوي في المواجهة التي تجمع الفريقين علي ملعب انفيلدضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وبهذا الهدف يحقق محمد صلاح رقمين مميز مع الريدزحيث سجل (11) هدفًا في آخر (13) مباراة على ملعب أنفيلد في دوري الأبطال.
كما أحرز (16) هدفًا في دوري الأبطال ليصبح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا مع ليفربول بعد جيرارد (21).
شاهد هدف محمد صلاح
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