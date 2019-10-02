مختار مختار: ظهرنا بشكل سيئ أمام الأهلي

أعرب مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي عن عدم رضاه عن نتيجة مباراة فريقه أمام الأهلي والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

وقال مختار : " فريقي دخل المباراة تحت ضغط كبير رغم حديثي معهم معهم بضرورة رفع الحرج واللعب دون ضغوط " .

واضاف : " الامور كانت صعبة في الشوط الاول لكننا سيطرنا في الشوط الثاني وكنا قريبين من تعديل النتيجة واهدرنا فرصة محققة للتسجيل وهو ما غير من مسار اللقاء خاصة بعد ان سجل الاهلي ثاني اهدافه " .

وأكمل مختار : "تنتظرنا مباراة هامة امام

المقاولون بعد يومين فقط وهذا لا يحدث في الدوريات الاوروبية، اتمني ان نتمكن من استعداة الثقة قبل اللقاء المقبل" .

واضاف : " الاهلي يشارك في افريقيا لكن ما ذنبنا في ذلك ، المقاولون في راحة مذ خمسة أيام بينما سيحصل الانتاج علي يومين فقط للراحة، كان من الضروري ان تتعامل لجنة المسابقات بشكل أفضل مع جدول مباريات الدوري".