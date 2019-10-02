عريبى يحث لاعبو طنطا على الفوز قبل مواجهة بيراميدز

عقد مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى اجتماعًا مع لاعبى فريق الكرة قبل مواجهتهم الهامة أمام بيراميدز، غداً الأحد في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وحث عريبى اللاعبين على ضرورة تحقيق الفوز فى هذه

المباراة، والذى سيكون بمثابة انطلاقه قويه للفريق، من أجل تثبيت اقدامه منذ البداية خاصة بعد الفوز فى اللقاء الاول، على وادي دجلة.

وقام نادي طنطا بصرف الدفعه الثانية من عقود اللاعبين بالاضافة إلى مكافاة الفوز على دجلة، وعقب اللقاء الذى لم يخلو من المرح والدعاية و تخلله مأدبة غذاء جمعت بين اللاعبين والجهاز الفنى والطبى والادارى ومجلس الاداره توجه اللاعبين العشرون المختارون للمباراة بصحبة جهازهم الفنى للمبيت باحد الفنادق بطنطا.