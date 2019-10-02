سيد عبد الحفيظ : الاهلي حقق فوزاً هاماً علي الانتاج الحربي .. وملتزمون بجدول الدوري

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي علي اهمية الفوز الذي حققه فريقه علي الانتاج الحربي مساء اليوم برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز .

وقال عبد الحفيظ : " الفوز علي الانتاج مهم جداً لأول مرة نفوز بهذه النتيجة امام الانتاج " .

وعلق مدير الكرة بالاهلي علي مباراة اسوان في الجولة الثالثة

: " الانتاج لن نعترض على توقيت لقاء أسوان العصر وارتفاع درجة الحرارة المباراة ستقام بعد 72 ساعة من لقاء الإنتاج لكننا ملتزمون بالجدول " .

واختتم : " الدوري اهم بطولة محلية ولا تقارن بأي بطولة اخرى " .