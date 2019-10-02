تعرف علي التشخيص المبدئي للاعب الإسماعيلي إبراهيم أبو اليزيد

أصيب قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إبراهيم أبو اليزيد على هامش مشاركته في مباراة المصري، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بثلاثة اهداف مقابل هدف. الفريق البورسعيدي بثلاثة اهداف مقابل هدف. وقال أحد أعضاء الجهاز الطبي في تصريحات خاصة ل"الوفد" ان التشخيص المبدئي لابو اليزيد يوضح انه يعاني من شد عضلي ، وبإنتظار نتيجة الأشعة النهائية. التشخيص المبدئي لابو اليزيد يوضح انه يعاني من شد عضلي ، وبإنتظار نتيجة الأشعة النهائية. وتوقف رصيد نقاط الإسماعيلي عند النقطة الثالثة بعد مرور جولتان في بطولة الدوري الممتاز.

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