الحزن يسيطر على لاعبي الإسماعيلي بغرفة الملابس

سيطر الحزن على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي داخل غرفة خلع الملابس بملعب برج العرب في الإسكندرية. وتلقى الإسماعيلي هزيمة ثقيلة مساء اليوم من نظيره المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف من رملات جزاء مقابل هدف للدراويش. وشهدت اللقاء طرد محمد فوزي حارس مرمي الإسماعيلي عقب تداخله مع لاعب المصري داخل منطقة الجزاء، ليضطر الجهاز الفني للدراويش للدفع بالمدافع باهر المحمدي في مركز حراسة المرمى لما تبقى من المباراة. مرمي الإسماعيلي عقب تداخله مع لاعب المصري داخل منطقة الجزاء، ليضطر الجهاز الفني للدراويش للدفع بالمدافع باهر المحمدي في مركز حراسة المرمى لما تبقى من المباراة.

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