الاهلي يكتسح الانتاج الحربي المستسلم برباعية ويعتلي قمة الدوري

حقق فريق الأهلي فوزا كبيرا على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة بستاد السلام ضمن الجولة الثانية للدوري الممتاز.

سجل الأهداف الأربعة رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيوراجاي والبديل وليد سليمان في الدقائق 25و 48 و69 و87 .

ارتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط من فوزين متتاليين ويتصدر الدوري، وتجمد رصيد الإنتاج عند 3 نقاط.

جاء اللقاء لصالح الأهلي لعبا ونتيجة، وأهدر مهاجموه فرصا بالجملة كانت كفيلة بهزيمة ثقيلة للفريق العسكري خلال شوطي اللقاء.

الشوط الأول

بدأ الأهلي مهاجما منذ البداية بحثا عن الفوز ومع الدقيقة الأولي كان على معلول قد لعب عرضية في حلق المرمى وكان الحارس عامر عامر الأسرع والأقرب في الوصول للكرة قبل أن تلحق بقدم أحد لاعبي الأحمر.

تواصل الضغط الأحمر وبقوة في مسعى جدي لهز الشباك ويسدد

عمرو السولية في الست ياردات في يد عامر عامر.

بعدها يستلم جونيور اجاي ويسدد بقوة فوق العارضة وأخرى تمر بجوار القائم مباشرة.

تراجع لاعبو الانتاج بشكل ينذر عن هدف مع مواصلة الطوفان الأحمر ويسدد محمد مجدي قفشة فوق العارضة واخرى في القائم ولم تجد المتابع.

هدف أحمر

في الدقيقة 25 ،ومن 3 جمل يأتي الفرج للأحمر من أجاي لقفشة يمر بسهولة أمام دفاع مهزوز ومنهار لرمضان صبحي غير المراقب يضع بسهولة على يمين الحارس عامر عامر مسجلا هدف التقدم.

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لم يتغير أداء الإنتاج كثيرا وجاءت محاولات يائسة من موسى دياورا وامادو نياس تلاشت سريعا على حدود المنطقة وأحيانا في نصف

ملعب الأهلي.

قبل النهاية بخمس دقائق ينفرد رمضان صبحي ويهدر بغرابة شديدة وسط انهيار دفاعي من جانب الإنتاج.

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني عن الاول كثيرا حيث ضغط الاهلي وتراجع الانتاج بشكل ينذر عن اهداف.

ورغم السيطرة الحمراء المبكرة ينقذ الشناوي برد فعل رائع من تسديدة لكريم لالا ترتد لتجد مامادو نياس يسدد ويستبسل الحارس بشكل مميز.

في الدقيقة 48 يستلم مضان صبحي الكرة دون اى ضغط ويهدى حسين الشحات هدية في حلق المرمى دون ضغط او رقابة ويضع بسهولة الكرة مسجلا الهدف الثاني للأهلي.

هدف ثالث

في الدقيقة 69 يسجل جونيور اجاي الهدف الثالث من عرضية على معلول يسدد مباشرة دون ضغط كالعادة محرزا الهدف الثالث.

يجري الأهلي تغيريين متتاليين بنزول احمد فتحي ووليد ازارو بدلا من محمد هاني واجاي تلاه تغييرا ثالثا بنزول وليد سليمان بدلا من رمضان صبحي.

هدف رابع

في الدقيقة 87 ومع الهجوم الأحمر والانهيار والاستسلام يستلم وليد سليمان الكرة ويسدد داخل المرمى مسجلا الهدف الرابع.