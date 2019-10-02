سعفان الصغير يكشف سبب طرده من مباراة الإسماعيلي والمصري

كشف سعفان الصغير مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن السبب وراء طرده من مباراة الداويش مع المصري، التي اقيمت مساء الأربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقال سعفان في تصريحات إذاعية: "جهاد جريشة لميكن موفق، حيث ظلمنا في أكثر من كرة في مباراة اليوم".
مضيفا "لم أعترض على الحكم بسبب ضربتي جزاء المصري الأولى أو الثانية، وانما كانت لنا ضربة جزاء، بعدما قام مدافع النادي البورسعيدي بعرقلة محمود دونجا ولميتم احتسابها".
وتابع "عقب إحراز محمد الشامي، الهدف الأول للإسماعيلي، تحدثت مع جهاد جريشة، حول قرارته الظالمة فقام بطردي، الموسم الماضي لم اعترض على أي حكم، على الرغم من تعرضنا للظلم في أكثر من مباراة، ولكن هذا الموسم الوضع سيكون مختلفا".
وأوضح :"ضربة الجزاء الثالثة للنادي المصري، ليست صحيحة، خاصة وأن المهاجم الفلسطيني محمود وادي، هو الذي اصطدم بمحمد فوزي".
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