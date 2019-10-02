أنهي فريق إنتر ميلان الإيطالي الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه برشلونة الأسباني متقدما بهدف دون رد في المواجهة التي تجمع الفريقين علي ملعب كامب نو ضمن الجولة الثانيةمن دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
جاء هدف الشوط الأول عن طريق مارتينيز في الدقيقة 2 بعد تباطؤ مدافعي برشلونةوانطلق بالكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة على يسار الحارس تير شتيجن.
سيطر الفريق الكتالوني علي مجريات اللعب معظم فترات الشوط الأول محاولا تعديل النتيجة، بينما شكلت الهجمات المرتدي للانتر خطورة كبيرة علي دفاعات أصحاب الأرض.
شاهد الهدف ..
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. انترميلان يتقدم علي برشلونة بهدف نظيف في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.