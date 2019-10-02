شاهد.. انترميلان يتقدم علي برشلونة بهدف نظيف في الشوط الأول

أنهي فريق إنتر ميلان الإيطالي الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه برشلونة الأسباني متقدما بهدف دون رد في المواجهة التي تجمع الفريقين علي ملعب كامب نو ضمن الجولة الثانية

من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا

جاء هدف الشوط الأول عن طريق مارتينيز في الدقيقة 2 بعد تباطؤ مدافعي برشلونة

وانطلق بالكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة على يسار الحارس تير شتيجن.

سيطر الفريق الكتالوني علي مجريات اللعب معظم فترات الشوط الأول محاولا تعديل النتيجة، بينما شكلت الهجمات المرتدي للانتر خطورة كبيرة علي دفاعات أصحاب الأرض.

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شاهد الهدف ..