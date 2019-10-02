عاجل | مصر في مجموعة الموت بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

سُحبت قرعة التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 عن قارة أفريقيا، مساء اليوم الاربعاء في قصر الحرملك بمدينة الاسكندرية، وأسفرت عن وقوع منتخب مصر الأولمبي تحت 23 عامًا في مجموعة الموت.

البطولة المسماة بـ “كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا” تقرر إقامتها على الأراضي المصرية هذا العام، وستشهد مواجهة مصر لكل من مالي والكاميرون وغانا في منافسات المجموعة الأولى.

ولدى فرق مالي والكاميرون وغانا مكانة خاصة ضمن أفضل فرق العالم خلال المراحل الشبابية منذ منتصف التسعينيات، حيث سبق وفازت الكاميرون بدورة الألعاب الأولمبية في سيدني 2000.

أما المجموعة الثانية في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا فقد ضمت كل من “نيجيريا وكوت دي فوار وجنوب أفريقيا وزامبيا”.

ويُدرب منتخب مصر الأولمبي “شوقي غريب” الذي أشرف على تدريب المنتخب المصري الأول في تصفيات أمم أفريقيا 2015، قبل أن يتعرض للإقالة بسبب فشله في بلوغ البطولة التي أقيمت بغينيا الإستوائية.

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وكان مهاجم الأهلي “صلاح محسن” النجم الأول لمنتخب مصر الأولمبي في المباريات الودية التي لعبها الفريق خلال الأشهر الماضية، ويعول عليه شوقي غريب الكثير لبلوغ دورة الألعاب الأولمبية التي تغيب عنها مصر منذ جيل محمد صلاح وصالح جمعة وعمر جابر في لندن 2012.

وفشلت مصر الأولمبي في الترشح إلي أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل عام 2016 تحت قيادة المدير الفني الحالي للمنتخب الأول “حسام البدري”.

وإذا تمكنت مصر من بلوغ دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 سيحق لها اصطحاب ثلاثة لاعبين فوق سن الـ 23 من بينهم نجم ليفربول “محمد صلاح”.

وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا على الأراضي المصرية في الفترة من 8 نوفمبر إلى 22 نوفمبر 2019.

ويتأهل البطل ووصيف البطولة وصاحب المركز الثالث إلى دورة الألعاب الأولمبية.