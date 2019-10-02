أفريقيا المظلومة تخسر هداف تشيلسي

تستعد القارة السمراء “أفريقيا” لخسارة نجم جديد قادم في سماء الكرة العالمية، وهو تامي أبراهام، هداف نادي تشيلسي الإنجليزي الذي اعتذر عن تمثيل بلده الأصلي “نيجيريا” من أجل تمثيل المنتخب الإنجليزي في الفترة القادمة من مسيرته.

وقبل تامي أبراهام خسرت أفريقيا العديد من النجوم صالح منتخبات أوروبية، مثل الكونجولي روميلو لوكاكو الذي اختار تمثيل بلجيكا، والمالي نجولو كانتي الذي فضل منتخب فرنسا، والغاني ماريو بالوتيلي نجم منتخب إيطاليا في يورو 2012، والعديد والعديد من الأسماء، وأحدثهم تامي أبراهام الذي لن يكون الأخير في عصر الاحتراف.

أبراهام الذي سجل سبعة أهداف في أول سبع جولات من البريميرليج هذا الموسم، ينتظر دعوة رسمية من مدرب المنتخب الإنجليزي “جاريث ساوثجيت” قبل مباراتي جمهورية التشيك وبلغاريا لحساب تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وحاولت نيجيريا إقناع “تامي أبراهام” بتغيير ولائه الدولي، على الرغم من أن البالغ من العمر 22 عامًا قد شارك بالفعل في وديتين مع منتخب إنجلترا الأول ضد ألمانيا والبرازيل.

ولم يصرح “أبراهام” علنًا بأي شيء بخصوص تغيير ولاءه، ولكن طبقًا للصحافة البريطانية فإن مهاجم تشيلسي الشاب يريد اللعب لإنجلترا وسوف يقبل استدعاء ساوثجيت إذا تلقى منه اتصالاً قبل بداية الأسبوع المقبل.

يرتبط “أبراهام” بنيجيريا من خلال والده، الذي يعتبر صديق طفولة مقرب لرئيس الإتحاد النيجيري لكرة القدم “أماجو بينيك”.

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في حالة مشاركة “أبراهام” مع إنجلترا ضد أيًا من جمهورية التشيك أو بلغاريا، سيكون مهاجم البلوز ملتزمًا بالمشاركة مع منتخب الأسود الثلاثة لبقية مسيرته، لأن المباراتين رسميتين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو) 2020.

سجل “أبراهام” سبعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، أقل بهدف واحد فقط عن مهاجم مانشستر سيتي “سيرجيو أجويرو”، مما يعني أن مهاجم تشيلسي أكثر لاعب إنجليزي تسجيلًا لأهدف في البريميرليج حتى الآن.

قال المدير الفني للمنتخب الإنجليزي “جاريث ساوثجيت” أنه وضع “تامي أبراهام” في اعتباره خلال التوقف الدولي الأخير الذي اختار فيه المدرب الإنجليزي كل من، هاري كين، كالوم ويلسون، وماركوس راشفورد كماهجمين في قائمة الفريق.

سيجرى فحص لياقة بدنية للتأكد من جاهزية مهاجم مانشستر يونايتد “ماركوس راشفورد”، كما أن “ساوثجيت” لديه خيار آخر لتوفير مكان لمهاجم رابع في قائمة الفريق وهو استبعاد لاعب الشياطين الحمر “جيسي لينجارد”.

طلب طاقم “ساوثجيت” السجلات الطبية لإبراهام من تشيلسي قبل إعلان قائمة الفريق.

يذكر أيضًا أن نيجيريا تهتم أيضًا بخلاف “أبراهام” بمحاولة صيد زميله في الفريق “فيكايو توموري” الذي مثل إنجلترا وكندا على مستوى الشباب.