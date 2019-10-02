السويدي “هنريك لارسون” مطلوب في إنجلترا

أكد نادي “ساوثيند يونايتد” الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي أنه يجري محادثات مع أسطورة سيلتيك جلاسكو الاسكتلندي وبرشلونة الإسباني “هنريك لارسون” كي يصبح المدير الفني الجديد للفريق.

وشاهد اللاعب البالغ من العمر 48 عامًا آخر مبارتين للفريق حسب ما قاله رئيس إدارة النادي الإنجليزي “رون مارتن”.

وقرر لارسون السفر إلى العاصمة السويدية “ستوكهولم” من أجل مقابلة “الطاقم الفني” الجديد لاصطحابهم معه إلى إنجلترا.

ويظل أسطورة هجوم منتخب السويد رغم رغبة رئيس نادي ساوثيند، واحدًا من خمسة مرشحين لتدريب الفريق في القائمة المختصرة بما في ذلك المدرب المؤقت الحالي “جاري وادوك”.

واستقال المدير الفني السابق “كيفن بوند” في 6 سبتمبر الماضي، بعد ست هزائم متتالية تكبدها الفريق تحت قيادته.

وقال رئيس النادي عبر الموقع الرسمي “قلت عندما غادر كيفن بوند أنه لن تكون هناك ردود فعل سريعة وغير مدروسة، وأن البديل لن يكون فوريًا”.

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“نحن نعرف مواصفات المدرب الذي نبحث عنه، لكن الجمع بين تلك الخصائص والأشخاص ليس متاحًا دائمًا، لكننا سنبذل العناية الواجبة من أجل الوصول إلى الاختيار الصحيح”.

“من الواضح أن ‘هنريك لارسون’ هو أحد الأفراد الذين قابلناهم، لكنه ليس المرشح الوحيد ولم يُتخذ أي قرار أثناء كتابة هذا البيان”.

يأمل “مارتن” أن يكون القرار قد اتخذ في نهاية الأسبوع بشأن المدرب الذي سيخلف ‘بوند’، حيث يحتل النادي المركز الثالث من أسفل الدوري بعد تحقيق فوز وتعادل يتيمين من مبارياته العشر التي خاضها حتى الآن.

وأضاف مارتن : “لدينا تشكيلة جيدة من اللاعبين المؤهلين للغاية لكنهم يحتاجون إلى الثقة والتوجيه”.

“أتمنى أن نتتجاوز هذه الأمر هذا الأسبوع، لكن يجب أن أكون واضحًا بشأن اتخاذ هذا القرار، لدي أكثر من رؤية بالنسبة لتطلعاتي إلى مستقبل نادينا”.

يذُكر أن لارسون لعب لصالح مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة في موسم 2007/2006، وتوج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في ذلك الموسم بعدما شارك في 7 مباريات وسجل هدفًا.