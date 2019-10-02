رياضة | جدول مباريات منتخب مصر الأوليمبي فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات منتخب مصر الأوليمبي فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر على وقوع منتخب مصر الأولمبي والذى يقوده شوقي غريب، ضمن المجموعه الأولي والتى ضمت كل من الكاميرون وغانا ومالي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" ترتيب مباريات مصر والملاعب التى ستستضيفها خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

يبدأ منتخب مصر مشواره بمواجهة منتخب مالي فى مباراة الإفتتاح علي ستاد القاهرة الدولى.

ثم يواحه منتخب مصر نظيره منتخب غانا على ستاد القاهرة الدولى.

Advertisements

ثم يواجه منتخب مصر نظيره منتخب الكاميرون ضمن مباريات الجولة الثالثة على ستاد القاهرة الدولى.

وأقيمت القرعة بقصر الحرملك بمنتزه الأسكندرية بين 8 منتخبات أفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى

يشارك في البطولة - التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل- 8 منتخبات افريقية هي: الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب افريقيا وزامبيا ومالي إضافة إلى مصر ونيجيريا

وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.