رياضة | الأهلي يُكرس عقدته التاريخية أمام الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يُكرس عقدته التاريخية أمام الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر نظيره فريق الانتاج الحربي بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، علي ملعب "السلام" ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 - 2020.

افتتح رمضان صبحي أهداف الأهلي بالدقيقة 25 إثر تمريرة سحرية من زميله محمد مجدي قفشة، بينما أضاف حسين الشحات الهدف الثاني بالدقيقة 56، وعزز النيجيري جونيور أجايي تقدم المارد الأحمر بتسجيل هدف ثالث بالدقيقة 69، واختتم وليد سليمان رباعية الأهلي بالدقيقة 88 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلي 6 نقاط ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد الانتاج الحربي عند 3 نقاط في المركز الثامن بجدول الترتيب.

- فايلر يواصل الإنتصارات مع الأهلي:

واصل رينيه فايلر تحقيق الإنتصارات مع النادي الأهلي، حيث يعتبر هذا الفوز الخامس علي التوالي له منذ تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر خلفًا للأوراجواياني مارتن لاسارتي.

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بدأ "فايلر" مسيرته مع الأهلي بالفوز علي كانو سبورت 2-0 في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وفاز على الزمالك 3-2 في السوبر المصري، قبل أن يكرر انتصاره على بطل غينيا برباعية نظيفة في لقاء الإياب، وتغلب على سموحة 1-0 في افتتاح مشوار الدوري، قبل أن يفوز اليوم على الانتاج الحربي 4-0.

- الأهلي يكرس عقدته التاريخية أمام الإنتاج:

نجح الأهلي في تكريس عقدته التاريخية أمام الإنتاج الحربي، حيث لم يستطيع الفريق العسكري تحقيق أي فوز خلال مواجهاته ضد المارد الأحمر.

وتقابل الفريقين في 17 مباراة (16 مباراة بالدوري - مباراة وحيدة بكأس مصر)، حقق المارد الأحمر الفوز في 13 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات، ولم يفز الفريق العسكري في أي مباراة ضد الأهلي خلال مواجهات الفريقين السابقة منذ صعوده للدوري الممتاز موسم 2009 - 2010.

سجل النادي الأهلي 29 هدفا هدفًا خلال مبارياته ضد الانتاج الحربي، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف فقط.