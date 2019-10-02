رياضة | الأهلي يقسو على الإنتاج الحربي برباعية ويتربع على قمة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقسو على الإنتاج الحربي برباعية ويتربع على قمة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح الأهلي ضيفه الإنتاج الحربي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة باحثًا عن هدف مبكر، حيث سدد النيجيري جونيور أجاي تسديدة قوية في الدقائق الأولى مرت بسنتيمترات قليلة على يمين القائم الأيمن لعامر عامر حارس الإنتاج الحربي.

ومرر علي معلول الكرة من الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء، ليخرج عامر عامر حارس مرمى الإنتاج ويمسك بالكرة قبل وصولها إلى مجدي "قفشة" المتقدم في منطقة الجزاء.

وأضاع أجاي فرصة هدف مؤكد للأهلي في الدقيقة 7 بعدما تلقى عرضية من علي معلول داخل منقطة الجزاء لكنه لم يُحسن استغلال الكرة لتتحول إلى ركلة ركنية، وتضيع فرصة محققة لأصحاب القميص الأحمر.

وفي الدقيقة 9 ومن عمل بين رمضان صبحي وحسين الشحات مرر الأخير الكرة له لرمضان الذي سدد الكرة أرضية زاحفة لكن القائم الأيمن لعامر عامر حرم الأهلي من إحراز الهدف الأول في المباراة.

واسمر ضغط الأهلي على مرمى الإنتاج الحربي حيث مرر رمضان صبحي الكرة عرضية لكن أحمد شديد قناوي تدخل وأنقذ الموقف محولا الكرة إلى ركلة ركنية قبل أن تصل الكرة إلى حسين الشحات.

وحصل رمضان صبحي على ركلة حرة مباشرة بعد منتصف ملعب الإنتاج الحربي نفذها علي معلول على رأس عمرو السولية الذي سددها أعلى عارضة عامر عامر.

وتسلم محمد مجدي "قفشة" الكرة على حدود منقطة جزاء الإنتاج ليسددها قوية لكنها علت عارضة عامر عامر، في محاولة أهلاوية أخرى لإحراز الهدف الأول.

وفي الدقيقة الـ25 مرر محمد مجدي "قفشة" بينية حريرة لرمضان صبحي الذي فلت من دفاع الإنتاج ووضعها على يمين عامر عامر معلنًا الهدف الأول للأهلي في اللقاء، ومترجمًا سيطرة فريقه على اللقاء.

بعد الهدف الأول للأهلي واصل لاعبو الفريق الأحمر سيطرتهم على مجريات اللقاء تمامًا وطالبوا بركلة جزاء، بداعي أن الكرة لمست يد أحمد مجدي لاعب الإنتاج الحربي داخل منطقة الجزاء، لكن محمد الصباحي حكم المباراة لم ينصاع لهتافات لاعبي الفريق الأحمر مؤكدًا أن الكرة لم تلمس يد لاعب وسط الإنتاج الحربي.

ومع حلول الدقيقة 34 حصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة مررها علي معلول بدهاء إلى رمضان صبحي الذي انفرد بعامر عامر حارس الإنتاج ليتصدى لتصويبته وينقذ مرماه من استقبال الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 39 أهدر مامادو نياس فرصة إحراز هدف التعادل للإنتاج الحربي لتمر الكرة بسلام على مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ3 دقائق مرر علي معلول كرة رائعة لرمضان صبحي داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدة رمضان ارتطمت بمدافع الإنتاج وتضيع فرصة إحراز الهدف الثاني للأهلي، لينتهي الشوط بتقدم رجال المدرب رينيه فايلر بهدف نظيف.

الشوط الثاني

مع بداية أحداث الشوط الثاني قرر دفع مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي بمحمد عادل في محاولة منه للسيطرة على خط الوسط، بعدما تحكم لاعبو الأهلي عليه في الشوط الأول.

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وفي الدقيقة 47 مرر أحمد شديد قناوي كرة عرضية رائعة من الناحية اليسرى وصلت لأحمد مجدي الذي سددها برأسه لكن محمد الشناوي حارس الأهلي ارتدى قفاز الإجادة وأنقذ مرماه ببراعة من هدف مؤكد لتصل الكرة إلى أمادو نياس سددها بغرابة بعيدة عن مرمى الفريق الأحمر.

بعد فرصة الإنتاج الحقيقية شن رمضان صبحي هجمة على مرمى الإنتاج الحربي ليطالب بركلة جزاء بعد مسك من معاذ الحناوي لكن حكم اللقاء يأمر باستئناف اللعب لترتد الكرة هجمة لفريق الإنتاج الحربي، ويحصل محمد هاني على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء.

وانطلق رمضان صبحي من الناحية اليسرى ليتدخل دفاع الضيوف ويبعد الكرة إلى ركلة ركنية، قبل أن تصل الكرة إلى قفشة لاعب الأهلي.

وحصل أحمد مجدي لاعب وسط الإنتاج على البطاقة الصفراء في اللقاء بعد عرقلته لعمرو السولية في وسط الملعب، في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 56 مرر حمدي فتحي كرة طولية رائعة إلى رمضان صبحي الذي انطلق من وسط دفاعات الإنتاج الحربي ويمرر الكرة على طبق من ذهب إلى حسين الشحات ليضعها داخل الشباك مُحرزًا الهدف الثاني لأصحاب القميص الأحمر.

واحتسب حكم اللقاء محمد الصباحي ركلة حرة مباشرة من خارج منقطة الجزاء بسنتيمرات قليلة بعد عرقلة محمد هاني لمحمد فييرا لاعب الإنتاج الحربي، لينفذها أحمد مجدي لكن محمد الشناوي حولها ببراعة إلى ركلة ركنية.

ومرر محمد مجدي "قفشة" الكرة إلى حسين الشحات الذي راوغ أحمد شديد قناوي ليمررها لها الشحات ويسدد قفشة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بدفاع الإنتاج وتضيع فرصة إحراز هدف ثالث في المباراة، وذلك مع حلول الدقيقة 62.

واستمر ضغط الأهلي على مرمى الإنتاج الحربي ليمرر علي معلول عرضية رائعة من الناحية اليسرى لكن جونيور أجاي لم يستغلها وتلمس الكرة يده وتضيع فرصة أخرى للأهلي.

وفي الدقيقة 65 لجأ رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إلى دكة البدلاء حيث أشرك أحمر فتحي بدلًا من محمد هاني الحاصل على البطاقة الصفراء، وذلك خوفًا عليه من البطاقة الثانية، في ظل ارتفاع "رتم" المباراة، ليحصل بعدها محمد عادل لاعب الإنتاج على بطاقة صفراء أيضًا.

ومن عمل جماعي في الدقيقة 69 مرر رمضان صبحي الكرة إلى علي معلول الذي رواغ دفاع الإنتاج الحربي ويمرر الكرة رائعة إلى جونيور أجاي ويضعها داخل الشباك مسجلًا الهدف الثالث للأهلي.

ومع وصول المباراة للدقيقة 75 دفع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بالمغربي وليد أزارو بدلًا من جونيور أجاي صاحب الهدف الثالث، ليرد عليه مختار مختار مدرب الإنتاج بالدفع بإبراهيم عبد الخالق بديلًا لممادو نياس، ثم يُشرك فايلر وليد سليمان بديلًا لرمضان صبحي في أخر التغييرات للأهلي، ليخرج في نفس التوقيت عبد الوهاب عنان ويدفع بأيمن الطرابلسي.

وفي الدقيقة 87 مرر حسين الشحات الكرة إلى وليد سليمان داخل منطقة الجزاء ليسددها على يمين عامر عامر حارس الإنتاج الحربي ويحرز الهدف الرابع للأهلي في المباراة.

واحتسب حكم اللقاء محمد الصباحي 3 دقائق وقت بدل ضائع لكن النتيجة بقت على حالها لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بأربعة أهداف نظيفة.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط محتلًا صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند 3 نقاط في المركز الثامن.

