رياضة | حسين الشحات يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك الإنتاج الحربي "فيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين الشحات يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك الإنتاج الحربي "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري أبطال أوروبا سلافيا براغ 0 x

18:55 2 بوروسيا دورتموند كي آر سي جينك 0 x

18:55 0 نابولي برشلونة 0 x

21:00 1 انتر ميلان ليل 0 x

21:00 1 تشيلسي فالنسيا 0 x

21:00 1 أياكس أمستردام زينيت سانت بطرسبرغ 1 x

21:00 Advertisements 0 بنفيكا ليفربول 3 x

21:00 1 ريد بول سالزبورغ دوري أبطال آسيا اوراوا ريد دياموندز 2 x

12:30 0 جوانجزو إيفرجراند الدوري المصري الممتاز الإسماعيلي 1 x

17:30 3 المصري البورسعيدي الأهلي 4 x

20:00 0 الانتاج الحربي كأس الليبرتادوريس ريفر بليت 2 x

02:30 0 بوكا جونيورز

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