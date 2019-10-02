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رياضة | حسين الشحات يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك الإنتاج الحربي "فيديو"

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سلافيا براغ

0

x
18:55

2

بوروسيا دورتموند

كي آر سي جينك

0

x
18:55

0

نابولي

0

x
21:00

1

انتر ميلان

ليل

0

x
21:00

1

فالنسيا

0

x
21:00

1

أياكس أمستردام

زينيت سانت بطرسبرغ

1

x
21:00

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0

بنفيكا

3

x
21:00

1

ريد بول سالزبورغ

دوري أبطال آسيا

اوراوا ريد دياموندز

2

x
12:30

0

جوانجزو إيفرجراند

الممتاز

الإسماعيلي

1

x
17:30

3

المصري البورسعيدي

الأهلي

4

x
20:00

0

الانتاج الحربي

كأس الليبرتادوريس

ريفر بليت

2

x
02:30

0

بوكا جونيورز

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الكلمات الدلائليه
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