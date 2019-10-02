رياضة | محمد الشناوي يتألق ويتصدى لهدف مؤكد أمام الإنتاج الحربي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد الشناوي يتألق ويتصدى لهدف مؤكد أمام الإنتاج الحربي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سلافيا براغ
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بوروسيا دورتموند
كي آر سي جينك
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نابولي
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انتر ميلان
ليل
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فالنسيا
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أياكس أمستردام
زينيت سانت بطرسبرغ
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بنفيكا
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21:00
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ريد بول سالزبورغ
دوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
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جوانجزو إيفرجراند
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
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17:30
3
المصري البورسعيدي
الأهلي
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20:00
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الانتاج الحربي
كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت
2
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02:30
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بوكا جونيورز