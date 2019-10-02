رياضة | ريال مدريد مُهدد بخسارة صفقة من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد مُهدد بخسارة صفقة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد مهددًا بخسارة من العيار الثقيل خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم، حيث كان النادي الملكي يستهدف التعاقد مع لاعب متألق بالدوري الهولندي، لكن يبدو أن الصفقة في طريقها للفشل.

وأوضح موقع "كالتشيو ميركاتو" أن نادي ريال مدريد أصبح مهدد بخسارة صفقة التعاقد مع اللاعب فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، وذلك بعدما دخلت بعض الأندية الأوروبية في مفاوضات قوية لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار الموقع الإيطالي أن نادي توتنهام هوتسبير يسعي بقوة للتعاقد مع فان دي بيك وينوي التحرك بشكل رسمي لحسم الصفقة خلال الفترة القادمة لتدعيم خط وسط الفريق بشكل كبير.

وكان نادي ريال مدريد قد تراجع عن التعاقد مع فان دي بيك الصيف الماضي بسبب رغبة زين الدين زيدان في الحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا، ولكن لم ينجح النادي الملكي في حسم التعاقد مع الصفقتين.