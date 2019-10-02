رياضة | بعد ظهوره بشكل رائع.. ما هو قصر الحرملك الذى أقيمت عليه قرعة أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ظهوره بشكل رائع.. ما هو قصر الحرملك الذى أقيمت عليه قرعة أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت مصر قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

وأقيمت القرعة في قصر الحرملك بمدينة المنتزة بالأسكندرية وظهر بشكل رائع خلال حفل القرعه الذى أقيم اليوم، لذلك يستعرض "الخليج 365 الرياضي" تاريخ القصر التى أقيمت به قرعة البطولة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويرجع التفكير في إنشاء هذا" قصر الحرملك" إلى الملك أحمد فؤاد الذي أمر كبير مهندسيه الأيطالي فيروتشي و المهندس حسن باشا العدوي عام 1925 بأنشاء هذا القصر في حدائق المنتزة والتي كانت المقر الملكي للعائلة المالكة لقضاء فصل الصيف.

_ لماذا سمي القصر " الحرملك"

وعن التسمية فان كلمة "حرملك" في الأصل كلمة تركية وهي مصطلح في العمارة الإسلامية وتعني مكان الحريم حيث أن الدين الإسلامي يحرم أن يجتمع الرجال بالنساء معا (الاختلاط) لذلك كان بخصص جزء من المنزل لتجمع الحريم (النساء) وذلك حفاظا على حرمتهم وخصوصيتهم.

ويحتوي قصر الحرملك على العديد من التحف والقطع الفنية الفرنسية كما يتميز بزخارفه التي صنعت على طراز الباروك والركوكو والذي يتكون من زخارف هندسية ونباتية متشابكة وهذا الطراز طراز أوروبي.

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ويتكون القصر من الداخل من قاعة وسطى أي فناء داخلي مغطى بارتفاع المبنى وتحيط به الأجنحة والغرف، حيث يتكون من ثلاث أدوار: الطابق الأرضي ويحتوي على عدة غرف وقاعات أهمها مكتب الملك وغرفة الطعام وغرفة البلياردو.

بينما الطابق الأوسط حيث حجرات الوصيفات والشمشرجية وهي طبقة تخدم الأميرات والملك، بينما الطابق العلوي والذي يحوي جناحي الملك والملكة يربطهما شرفة عريضة، وكذلك توجد بعض الغرف الخاصة بالأميرات.

يتميز قصر الحرملك أيضا بغرفة عرفت بغرفة ولي العهد والتي صنعت أرضيتها من الفلين المضغوط حتى تمنع أصوات أقدام الداخل لعدم أزعاج الطفل النائم.

_ التجديد في عصر الملك فاروق

وفي عهد الملك فاروق تم تجديد القصر وقام بحفر سرداب يربط بين القصر والبحر لكي يتم استخدامه في حالة حدوث أي حصار أو هجوم، وقد قامت الثورة في 23 يوليو 1952 قبل الانتهاء من حفر هذا السرداب.

ويتميز هذا القصر بالجمع بين الطرز الفنية المختلفة وأبرازها على الأطلاق الطراز البيزنطي بالأضافة إلى الطرازيين القوطي والكلاسيكي فضلا عن الطراز الإسلامي.

وأسفرت قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الاولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى.