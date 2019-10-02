رياضة | الأهلي يتفوق على الإنتاج الحربي في الشوط الأول بهدف رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتفوق على الإنتاج الحربي في الشوط الأول بهدف رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام الإنتاج الحربي متفوقًا بهدف نظيف في المباراة المقامة على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي المباراة باحثًا عن هدف مبكر، حيث سدد النيجيري جونيور أجاي تسديدة قوية في الدقائق الأولى مرت بسنتيمترات قليلة على يمين القائم الأيمن لعامر عامر حارس الإنتاج الحربي.

ومرر علي معلول الكرة من الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء، ليخرج عامر عامر حارس مرمى الإنتاج ويمسك بالكرة قبل وصولها إلى مجدي "قفشة" المتقدم في منطقة الجزاء.

وأضاع أجاي فرصة هدف مؤكد للأهلي في الدقيقة 7 بعدما تلقى عرضية من علي معلول داخل منقطة الجزاء لكنه لم يُحسن استغلال الكرة لتتحول إلى ركلة ركنية، وتضيع فرصة محققة لأصحاب القميص الأحمر.

وفي الدقيقة 9 ومن عمل بين رمضان صبحي وحسين الشحات مرر الأخير الكرة له لرمضان الذي سدد الكرة أرضية زاحفة لكن القائم الأيمن لعامر عامر حرم الأهلي من إحراز الهدف الأول في المباراة.

واسمر ضغط الأهلي على مرمى الإنتاج الحربي حيث مرر رمضان صبحي الكرة عرضية لكن أحمد شديد قناوي تدخل وأنقذ الموقف محولا الكرة إلى ركلة ركنية قبل أن تصل الكرة إلى حسين الشحات.

وحصل رمضان صبحي على ركلة حرة مباشرة بعد منتصف ملعب الإنتاج الحربي نفذها علي معلول على رأس عمرو السولية الذي سددها أعلى عارضة عامر عامر.

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وتسلم محمد مجدي "قفشة" الكرة على حدود منقطة جزاء الإنتاج ليسددها قوية لكنها علت عارضة عامر عامر، في محاولة أهلاوية أخرى لإحراز الهدف الأول.

وفي الدقيقة الـ25 مرر محمد مجدي "قفشة" بينية حريرة لرمضان صبحي الذي فلت من دفاع الإنتاج ووضعها على يمين عامر عامر معلنًا الهدف الأول للأهلي في اللقاء، ومترجمًا سيطرة فريقه على اللقاء.

بعد الهدف الأول للأهلي واصل لاعبو الفريق الأحمر سيطرتهم على مجريات اللقاء تمامًا وطالبوا بركلة جزاء، بداعي أن الكرة لمست يد أحمد مجدي لاعب الإنتاج الحربي داخل منطقة الجزاء، لكن محمد الصباحي حكم المباراة لم ينصاع لهتافات لاعبي الفريق الأحمر مؤكدًا أن الكرة لم تلمس يد لاعب وسط الإنتاج الحربي.

ومع حلول الدقيقة 34 حصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة مررها علي معلول بدهاء إلى رمضان صبحي الذي انفرد بعامر عامر حارس الإنتاج ليتصدى لتصويبته وينقذ مرماه من استقبال الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 39 أهدر مامادو نياس فرصة إحراز هدف التعادل للإنتاج الحربي لتمر الكرة بسلام على مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ3 دقائق مرر علي معلول كرة رائعة لرمضان صبحي داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدة رمضان ارتطمت بمدافع الإنتاج وتضيع فرصة إحراز الهدف الثاني للأهلي، لينتهي الشوط بتقدم رجال المدرب رينيه فايلر بهدف نظيف.

