رياضة | مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر الآن لجميع السرعات beIN YouTube

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على ملعب "الكامب نو" معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

موعد مباراة برشلونة الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي

تنطلق مباراة برشلونة الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والتاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

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ويسعى برشلونة لتحقيق فوزه الأول في البطولة بالموسم الحالي، بعد بدايته المتعثرة أمام بروسيا دورتموند الألماني بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى على ملعب سيجنال إيدونا بارك، بينما يتطلع أنطونيو كونتي لزستغلا الحالة المعنوية الرائعة بتألقه محليا من خلال الخروج بنتيجة إيجابية، خاصة بعد سقوطه في المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام سلافيا براج التشيكي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي

من المنتظر أن تذاع قمة مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري، حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD1، بصوت المعلق حفيظ الدراجي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.