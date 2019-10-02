رياضة | المصري يفك عقدة الـ 3 سنوات أمام الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يفك عقدة الـ 3 سنوات أمام الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق المصري البورسعيدي بقيادة مدربه إيهاب جلال فوزًا عريضًا على حساب فريق الإسماعيلي بنتيجة 3 - 1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 - 2020.

تقدم المصري البورسعيدي عبر اللاعب سعيدو سيمبوري بالدقيقة 17 من ركلة جزاء،وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني للمصري بالدقيقة 34 من ركلة جزاء أيضًا، وقلص محمد الشامي الفارق بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ونجح فريق المصري البورسعيدي في خطف هدف الفوز بالشوط الثاني عن طريق أحمد ياسر بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، ليفوز المصري 3-1 وحصد 3 نقاط.

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واستطاع فريق المصري البورسعيدي تحقيق أول انتصار له على حساب فريق الاسماعيلي منذ 3 سنوات، وكان آخر إنتصار للفريق البورسعيدي على الدراويش يرجع لـ 10 يناير 2016 عندما فاز بهدف دون رد في لقاء الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز موسم 2015 - 2016.

وخاض المصري 9 مباريات ضد الإسماعيلي بعد إنتصاره عليه في يناير 2016، انتهت 5 مباريات بالتعادل، وفاز الإسماعيلي في 3 مباريات، قبل أن ينهي الفريق البورسعيدي عقدته بالفوز في لقاء اليوم بنتيجة 3-1.

من ناحية أخري واصل إيهاب جلال مدرب المصري البورسعيدي تفوقه علي فريق الإسماعيلي، حيث حملت مواجهة اليوم رقم 11 في تاريخ مبارياته ضد الدراويش، حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

بهذا الفوز يرتفع رصيد المصري البورسعيدي لـ 4 نقاط ويتصدر جدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت بالتساوي مع المقاولون العرب، بينما تجمد رصيد الاسماعيلي عند 3 نقاط.