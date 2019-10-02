اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول بث مباشر بدون تقطيع مجانا الآن

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كورة لايف بث مباشر ليفربول الإنجليزي ضد سالزبورج النمساوي؛ مساء اليوم الأربعاء 2 أكتوبر ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا KORA LIVE.

ويستضيف ملعب الإنفيلد مباراة ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH؛ ضد سالزبورج النمساوي؛ ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا كورة أونلاين KORA ONLINE.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد سالزبورج؛ في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة؛ والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة؛ والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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وتذاع مباراة ليفربول ضد سالزبورج؛ عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD؛ شاهد بث مباشر مباراة ليفربول ضد سالزبوج يلاشوت بلس؛ بالجولة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا YALA SHOOT PLUS.

ويسعى ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني والمحترف المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH؛ لتدارك الهزيمة التي مني بها أمام نابولي الإيطالي بهدفين دون رد بالجولة الأولى؛ كوول كورة متابعة حية لمباراة ليفربول ضد سالزبورج بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا COOL KORA.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج؛ اليوم بموقع الخليج 365 الرياضي في بث حي ومباشر؛ عبر رابط الأسطورة بدوري أبطال أوروبا alostora.